SMI verliert -- DAX unentschlossen -- Börsen in Fernost fallen zum Handelsende zurück

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer.

Der SMI gewann zum Ertönen der Startglocke 0,06 Prozent auf 11'193,13 Punkte. Im weiteren Verlauf fällt das Börsenbarmeter in die Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten den Handel 0,12 Prozent im Plus bei 1'765,75 Zählern bzw. 0,10 Prozent fester bei 14'599,54 Einheiten und folgen der Tendenz des Leitindex auch anschliessend.

Die Vorgaben aus den USA seien kaum richtungsweisend, heisst es am Markt. Am Freitag hatten neue US-Daten für Unsicherheit bezüglich des Zinspfads der US-Notenbank gesorgt. Zunächst hatte ein auf den ersten Blick robuster Arbeitsmarktbericht die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Danach konnte laut Händlern eine starke Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor die Sorgen der Anleger aber wieder beruhigen.

Allerdings hatte der hiesige Markt in der verkürzten ersten Januarwoche auch ein gewisses Eigenleben. So waren die defensiven Schwergewichte, um die die Anleger im Vorjahr einen Bogen gemacht hatten, gesucht. Dies hat dem SMI im Gegensatz zu anderen Handelsplätzen zu einem ein leichten Plus zum Jahresauftakt verholfen. In den USA litten dagegen vor allem Technologiewerte unter Gewinnmitnahmen. In der neuen Woche dürften neue Inflationsdaten nun Hinweise liefern, ob die Hoffnung der Börsianer auf baldige Zinssenkungen tatsächlich übertrieben war. Heute um 08.30 Uhr werden die Dezember-Zahlen aus der Schweiz und am Donnerstag die aus den USA veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt können sich zum Wochenbeginn nicht auf eine Richtung einigen.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart am Montag 0,15 Prozent im Plus bei 16'618,51 Punkten. Anschliessend fiel er zunächst an seinen Schlusskurs vom Freitag zurück, ehe er sich deutlicher in die Verlustzone verabschiedete. Zuletzt bewegt er sich wieder etwas fester.

Zwar war deutsche Leitindex zum Start des Jahres nochmals kurz in Richtung des Rekordhochs knapp über 17'000 Punkten von Mitte Dezember gestiegen, die Luft war aber schnell wieder raus. Grund für die Konsolidierung der vergangenen Wochen sind gedämpfte Zinssenkungserwartungen, nachdem rasche Leitzinssenkungen vor allem in den USA bei vielen Investoren fast schon als gesetzt galten. Mittlerweile besteht mehr Unsicherheit in puncto Zinspfad, die auch ein nur auf den ersten Blick starker US-Arbeitsmarktbericht sowie eine überraschend deutliche Eintrübung der Stimmung im US-Dienstleistungssektor am Freitag nur bedingt verringern konnten. Wichtig werden in der neuen Woche daher laut Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank vor allem US-Inflationsdaten am Donnerstag. Sie gibt aber zu bedenken: "Wer sich aber nach dem Arbeitsmarktbericht von diesen Daten deutlichere Signale auf eine baldige Zinssenkung seitens der Fed erhofft, dürfte enttäuscht werden. Ja, die Inflation in den USA geht tendenziell weiter zurück. Aber laut unseren Experten eben nicht sehr schnell." Hierzulande richten sich die Blicke am Montag auf Industriedaten. Mit Blick auf den DAX macht Marktexperte Christoph Geyer ein wenig Hoffnung. Nach dem jüngsten Kursrückgang seien einige Indikatoren bereits in den überverkauften Bereich gefallen und könnten bald Kaufsignale generieren oder hätten dies bereits getan. "Allerdings zeigt die saisonale Statistik noch keine nachhaltige Aufwärtsbewegung an. Eine solche dürfte erst ab Ende März zu erwarten sein. Ungeachtet dessen ist kurzfristig nicht mit einem weiteren Abrutschen zu rechnen."

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Freitag etwas fester.

Der Dow Jones Index hatte marginal höher eröffnet und schloss letztlich auch marginal fester - plus 0,07 Prozent bei 37'466,11 Punkten. Beim NASDAQ Composite zeigten sich zum Sitzungsauftakt minimale Verluste. Er beendete den Tag schliesslich 0,09 Prozent höher bei 14'524,07 Zählern.

Der Stellenaufbau im Dezember lag mit 216'000 über den erwarteten 170'000, was für einen weiterhin sehr robusten Arbeitsmarkt spricht. Statt eines Anstiegs verharrte die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent. Und zudem sind die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 0,44 Prozent stärker als die erwarteten 0,3 Prozent gestiegen. Die Daten zeichnen das Bild eines weiterhin soliden Arbeitsmarktes. Die Erwartungen an eine Zinssenkung im März durch die Fed dürften nach den Daten weiter fallen. Zuletzt lagen sie bei 69 Prozent. Bereits die im Wochenverlauf veröffentlichten Daten zu den neuen geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft, die wöchentlichen Erstanträge und die offenen Stellen hatten auf einen weiter starken Arbeitsmarkt hingedeutet.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien war am Montag Zurückhaltung erkennbar.

In Tokio gewann der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,27 Prozent auf 33'377,42 Punkte. Wegen eines Feiertages wird dort am Montag nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite am Montag letztendlich um 1,42 Prozent zurück auf 2'887,54 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 1,88 Prozent auf 16'224,45 Einheiten verlor.

Der stärker als gedacht ausgefallene Anstieg der Beschäftigtenzahlen ausserhalb der US-Landwirtschaft habe zur Folge, dass die hohen Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA überdacht würden, hiess es zur eingetrübten Stimmung. Die Marktteilnehmer warteten nun umso gespannter auf eine Reihe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche. Für Kaufzurückhaltung sorge daneben die in Kürze beginnende Quartalsberichtssaison der Unternehmen.

An den chinesischen Börsen wird befürchtet, dass die Inflations- und Handelsdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, die anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft widerspiegeln werden, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für Dezember schlecht ausgefallen waren. Die Marktexperten von Goldman Sachs gehen unterdessen davon aus, dass aus Peking nach einigen wachstumsfördernden Signalen von der Zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember, weitere Lockerungen kommen werden. Noch wartet der Markt aber darauf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires