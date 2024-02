SMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag mit stabiler Tendenz erwartet.

Der SMI pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften wenig verändert notieren.

Europas Börsen dürften stabil in die neue Woche starten. Und das trotz neuer Rekordstände an der Wall Street, was allerdings vor allem auf die starken Geschäftszahlen von Meta Platforms und Amazon zurückzuführen war. Ungünstig aus Marktsicht sind die infolge des weit über den Erwartungen ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts kräftig gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten. Im Handel heisst es, eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im März sei nun praktisch vom Tisch. Diese Einschätzung wird noch unterstützt durch eher falkenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Powell will eine Entscheidung über eine Zinssenkung nicht überstürzen. Die Fed konzentriere sich jetzt auf den richtigen Zeitpunkt für einen solchen Schritt. Angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Stärke habe die Federal Reserve aber das Gefühl, "dass wir uns der Frage, wann wir mit einer Zinssenkung beginnen, vorsichtig nähern können", sagte Powell in einem Fernsehinterview, das am Sonntagabend auf CBS ausgestrahlt wurde. Powell sagte in der Sendung "60 Minutes", dass die Fed-Vertreter versuchten, die Risiken abzuwägen, die Zinssätze zu lange auf einem zu hohen Niveau zu belassen, was zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen könnte, oder die Zinssätze zu früh zu senken und damit zuzulassen, dass sich die Inflation über dem 2-Prozent-Ziel der Fed einpendelt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es in der neuen Woche moderat aufwärts gehen.

Der DAX legt vorbörslich leicht zu.

Nach einem weiteren Dämpfer für die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas schwächerer Wochenstart am. Mit 17'004,55 Punkten hatte der deutsche Leitindex am Freitag zunächst seine alte Bestmarke aus dem Dezember knapp hinter sich gelassen, bevor überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten ihn bremsten. Denn ein starker Arbeitsmarkt mit deutlichem Lohndruck nach oben nährt Inflationsrisiken. Daher dürfte die US-Notenbank Fed den Leitzins eher länger hochhalten. Gleichwohl unterstreichen die Jobdaten, dass die US-Wirtschaft die rasanten Zinserhöhungen des vergangenen Jahres bisher recht gut wegsteckt. Das könnte grösseren Druck auf die Börsen verhindert haben. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-Sender CBS sagte Fed-Chef Jerome Powell zudem, dass der Leitzins wohl erst nach dem März sinken könnte. Da das Interview bereits am Donnerstag, also vor der Veröffentlichung der US-Jobzahlen aufgezeichnet worden war, dürften die Daten Powell in seiner Sicht der Dinge eher bestärkt haben. In der neuen Woche richten sich die Blicke neben wichtigen Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen, die unter anderem mit DAX-Werten wie Deutsche Börse, Siemens und Infineon in die nächste Runde geht.

WALL STREET

Die US-Börsen entwickelten sich am Freitag freundlich.

Der Dow Jones Index drehte nach einem negativen Start ins Plus und schloss letztentlich 0,35 Prozent höher bei 38'654,62 Punkten. Daneben konnte der NASDAQ Composite seine anfänglichen Gewinne im weiteren Handelsverlauf deutlich ausbauen und ging schlussendlich 1,74 Prozent stärker bei 15'628,95 Zählern in den Feierabend.

Dem überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht, der die Wall Street zunächst etwas ausgebremst hatte, gewannen Anleger letztlich auch Positives ab. Er ist zwar ein weiterer Wermutstropfen für all jene, die weiterhin Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA hegen. Zugleich stärkt er aber auch die Aussicht auf solide Unternehmensgewinne. Neben einem starken Stellenaufbau zeigt sich auch die separat erfasste Arbeitslosenquote besser als gedacht. Und aus Marktsicht ebenfalls wichtig, die Stundenlöhne sind deutlicher als erwartet gestiegen. Alle drei Daten sprechen für einen weiterhin äusserst engen Arbeitsmarkt und sind ein klares Signal gegen baldige Zinssenkungen.

"Der Arbeitsmarktbericht setzt die Wahrscheinlichkeit einer März-Senkung nun sicherlich auf nahe null Prozent", schrieb Börsenkenner Thomas Altmann von QC Partners. "Und auch den Mai sollten die Börsianer nicht als garantiert betrachten."

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.05 Uhr MEZ) 0,61 Prozent auf 36'378,55 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,7 Prozent abgibt auf 2'711,05 Zähler, steigt der Hang Seng in Hongkong 0,36 Prozent auf 15'589,09 Stellen.

Nach dem Ausverkauf der US-Anleihen zum Wochenschluss im Zuge eines starken US-Arbeitsmarktes setzt sich die Schwäche am Rentenmarkt am Montag fort. Steigende Renditen belasten den Aktienmarkt in Asien und Australien im späten Geschäft. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat kurzfristigen Zinssenkungen in einem Interview eine Absage erteilt und diese zwar in Aussicht gestellt, aber wohl erst für die Zeit nach März. In Japan steigen die Aktienkurse leicht, Unterstützung kommt von der Währungsseite. Der US-Dollar hatte bereits am Freitag wegen der drastisch gestiegenen Marktzinsen deutlich zum Yen zugelegt, der Greenback hält seine Aufschläge am Montag mit den Powell-Aussagen. Ein schwächerer Yen verbessert die Wettbewerbssituation der japanischen Exportwirtschaft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires