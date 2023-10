Anstieg der US-Zinsen belastet: Asiens Börsen verlustreich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt kam es am zweiten Handelstag der Woche vermehrt zu Verkäufen.

Der SMI begann den Tag etwas tiefer. Nachdem er zeitweise ins Plus drehte, fiel er erneut ins Minus. Letztlich verlor er 0,92 Prozent auf 10'763,37 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Handel 0,89 Prozent tiefer bei 14'240,53 Zählern respektive 0,95 Prozent schwächer bei 1'682,71 Einheiten.

An den Finanzmärkten blieb im vierten Quartal 2023 zunächst alles so, wie es bislang war. Am Schweizer Aktienmarkt setzte sich somit die Lethargie der vergangenen Wochen weiter fort. "Die Temperaturen und der Druck werden an den Finanzmärkten zunehmend höher", kommentierte ein Händler. Die weiter anziehenden Renditen an den Anleihemärkten lasteten wie Blei auf den Aktienkursen.

"Dies geschieht einmal direkt über den Chance-/ Risikoabgleich und indirekt über die nachlassenden Konjunktur- bzw. Gewinnentwicklungen in der Realwirtschaft und den Unternehmen", erklärte der Händler weiter. Die Aussichten auf weiterhin höhere Zinsniveaus verdürben nun auch langsam den letzten Aktienoptimisten die Lust auf Investments. Damit hatten sich die Erleichterung über den abgewendeten Shutdown der US-Regierung schon wieder verflüchtigt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schlug am Dienstag den Weg gen Süden ein.

Der DAX startete tiefer in den Dienstagshandel und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Er beendete die Sitzung 1,06 Prozent tiefer bei 15'085,21 Punkten.

An den deutschen Börsen wurde am Dienstag trotz des Feiertages "Tag der deutschen Einheit" gehandelt. Schwache internationale Vorgaben galten als Wegweiser, denn auch an den Börsen in Asien gab es am Morgen wieder klare Verluste. Zurückgeführt wurden diese auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar.

Laut den Experten der Commerzbank steigen die Renditen von Staatsanleihen derzeit auf breiter Front, von Europa bis in die USA. Dies stehe im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hoch zu halten. Ein solider ISM-Bericht für die US-Industrie habe dazu beigetragen, indem er eine robuste Verfassung der US-Wirtschaft signalisierte. Dies gebe der US-Notenbank Fed Spielraum für weiter hohe Zinsen.

WALL STREET

An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu beobachten.

Der Dow Jones Index verlor zum Auftakt nur leicht, fiel im Verlauf jedoch tiefer ins Minus. Zum Handelsende notierte er mit minus 1,29 Prozent bei 33'002,38 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg ebenfalls mit einem Abschlag in den Dienstagshandel ein. Im Laufe des Tages weitete er seine Verluste aus und gab letztlich 1,87 Prozent auf 13'059,47 Zähler nach.

Die Zinssorgen hatten die US-Börsen wieder fest im Griff. Angesichts der Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Hohe Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu verzinslichen Anlagen in einem schlechteren Licht erscheinen.

Das Mitglied der US-Notenbank Fed, Loretta Mester, sieht die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende im Kampf gegen die hohe Inflation. "Ich fürchte, dass wir den Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben müssen", sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland. Danach sollte das Zinsniveau für einige Zeit auf dem erhöhten Niveau gehalten werden, um die Teuerung wieder zurück auf das von der Notenbank anvisierte Ziel von zwei Prozent zu drücken.

Die Entscheidung sei aber datenabhängig, bekräftigte Mester. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten unerwartet stark ausgefallen, was für die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung spricht. In das Bild passte die Meldung vom Dienstag, dass es im August überraschend viele offene Stellen in den USA gab. Daraufhin machten die Renditen noch einmal einen Sprung nach oben.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den Börsen in Japan und Hongkong klar nach unten.

In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,68 Prozent auf 30'712 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel feiertagsbedingt weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3'110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong sind zur Wochenmitte die Verkäufer in der Überzahl. Der Hang Seng verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 1,04 Prozent auf 17'152 Punkte.

Erneut mit deutlichen Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Der neuerliche kräftige Anstieg der US-Anleiherenditen lastet schwer. Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt, wo das Angebot an offenen Stellen im August grösser war als erwartet, hatten Zinserhöhungsspekulationen befeuert und zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt.

Dazu gesellt sich politische Unsicherheit, nachdem das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden in einem nie dagewesenen Schritt abgesetzt hat. McCarthy verlor damit den parteiinternen Machtkampf um die Haushaltspolitik und weitere Hilfen für die Ukraine. Damit dürfte nach der gerade erst gefundenen Übergangslösung im Haushaltsstreit zur Abwendung eines Ausgabenstopps zwischen Demokraten und Republikanern Mitte November die nächste Konfrontation und ein "Shutdown" drohen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires