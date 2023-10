US-Shutdown abgewendet: Japanische Börse in Grün - Feiertag in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am letzten Handelstag der Woche höher.

Der SMI eröffnete bereits stärker und konnte im weiteren Verlauf noch anziehen, bevor er das Quartal 0,42 Prozent höher bei 10'963,50 Zählern abschloss.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI wiesen nach positivem Start Aufschläge aus. Sie gingen 0,53 Prozent höher bei 14'363,27 Punkten resp. 0,58 Prozent im Plus bei 1'714,65 Einheiten ins Wochenende.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer zum Auftakt in die neue Woche. Zwar ist der befürchtete Shutdown in den USA in letzter Minute abgewendet worden. "Das Umfeld bleibt aber schwierig", so ein Marktteilnehmer. Zum einen ziehen die Renditen der Langläufer schon wieder etwas an, und zum anderen legen auch die Ölpreise wieder etwas zu. Zudem fehlen aus Asien wegen der Feiertage an den chinesischen Börsen und in Seoul viele Vorlagen.

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) mit breiter Mehrheit für einen zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Text, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt, aber keine zusätzlichen Ukraine-Hilfen enthält. US-Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) mit seiner Unterschrift in Kraft.

DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt hatte zum Wochenschluss seine Erholung vom Vortag beschleunigt. Der DAX gewann mit Ertönen der Startglocke hinzu. Auch im weiteren Verlauf kletterte er teils hoch ins Plus, bevor er am Nachmittag leicht zurückkam. Er ging dann noch 0,41 Prozent höher bei 15'386,58 Punkten aus dem letzten Handelstag des 3. Quartals. Zum Start in die neue Woche wird der DAX mit leichten Gewinnen erwartet. Damit orientiert er sich wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 15'480 Punkten. Knapp über diesem längerfristigen Trendbarometer hatte die DAX-Erholung am Freitag bei 15'515 Punkten geendet, und der Index war wieder abgedreht. Letztlich hatte der DAX in der Vorwoche gut ein Prozent eingebüsst. An der japanischen Börse reagierten die Anleger am Morgen positiv darauf, dass im US-Haushaltsstreit der Shutdown der Regierung, also deren Zahlungsunfähigkeit, in letzter Minute verhindert werden konnte. Demokraten und Republikaner hatten sich am Wochenende im Repräsentantenhaus auf einen Übergangsetat geeinigt.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Freitagshandel mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones Index ging zwar höher in den Handel, musste die Zuwächse jedoch wieder abgeben. Er verbuchte schlussendlich einen Abschlag von 0,47 Prozent auf 33'507,50 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 13'219,32 Zählern ins Wochenende, nachdem er einen festen Start verbuchen konnte. Die US-Börsen hatten am Freitag ihre Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben. Daten zum Preisauftrieb im August hatten die Indizes zunächst gestützt, weil sie keine zusätzlichen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen aufkommen liessen. Zunehmend für Unsicherheit sorgte aber wohl der drohende Regierungsstillstand aufgrund des Haushaltsstreits.

Unternehmensnachrichten waren am Freitag geprägt von Nike. Die Aktien reagierten mit einem Kurssprung auf die jüngsten Geschäftszahlen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal bei weitem nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic die Zahlen. Dazu habe Nike mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht, ergänzte Gabriella Carbone von der Deutschen Bank.

ASIEN

An der japanischen Börse geht es am Montag aufwärts.

In Tokio legt der Nikkei ggen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,3 Prozent auf 31'954 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel auch am Montag. Der Shanghai Composite verharrt daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3'110,48 Zählern (+0,1 Prozent). Auch in Hongkong beginnt die neue Woche mit einer Feiertaspause. Der Hang Seng verharrt damit weiter aus seinem Schlussstand von Freitag bei 17'809,66 Einheiten (+2,51 Prozent).

Der Erleichterung darüber, dass ein "Shutdown" in den USA abgewendet wurde, stehen durchwachsene chinesische Konjunkturdaten gegenüber. Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Montag allerdings feiertagsbedingt geschlossen. In den USA hat sich das Repräsentantenhaus am Wochenende noch rechtzeitig auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Andernfalls hätte zum 1. Oktober die Schliessung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen gedroht. In China sanken derweil im September die Caixin-Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor, wobei beide Indizes aber im Expansionsbereich blieben.

In Japan stützt, dass der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank positiv überrascht hat. Die Stimmung unter den grossen japanischen Industrieunternehmen hat sich deutlicher aufgehellt als erwartet. Etwas Unterstützung kommt auch von der Währungsseite, denn der Dollar legt nach der Einigung im Ausgabenstreit zum Yen und anderen Währungen zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires