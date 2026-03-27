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Personalien 27.03.2026 13:30:00

TUI-Aktie im Minus: Umbruch im Vorstand

TUI-Aktie im Minus: Umbruch im Vorstand

Der TUI-Aufsichtsrat hat zum 1. Mai einen neuen Zuschnitt des Vorstands beschlossen.

TUI
6.12 CHF -1.50%
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Wie der Reisekonzern mitteilte, sollen so Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter gehoben werden.

Marco Ciomperlik, seit 2016 im Konzern und bislang als Mitglied des Group Executive Committees Chief Transformation Officer und CEO Airline, werde künftig Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) des MDAX-Konzerns. Die neu geschaffene Rolle bündele das gesamte operative Geschäft der Reiseveranstalter und Märkte, der Airline, der konzerneigenen Hotels mit Marken wie TUI Blue, Robinson oder TUI Magic Life sowie des Bereichs Aktivitäten und Erlebnisse.

Die Joint Ventures im Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft sowie der Bereich Konzernstrategie würden künftig direkt von CEO Sebastian Ebel verantwortet. Der Bereich Mergers & Acquisitions mit dem TUI Hotel Fonds wechsele in das Ressort von Finanzvorstand Mathias Kiep.

David Schelp, CEO Markets + Airline, und Peter Krueger, CEO Holiday Experiences und Chief Strategy Officer, verliessen den Konzern zum 30. April. Beide legten ihre Vorstandsmandate somit einige Monate vor dem planmässigen Auslaufen ihrer Bestellung nieder, so TUI weiter.

Via XETRA fällt die TUI-Aktie zeitweise um 2,03 Prozent auf 6,66 Euro.

DOW JONES

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TUI-CEO: Zunächst keine Preiserhöhungen geplant - Aktie tiefer

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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26.03.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
09.03.26 TUI Overweight Barclays Capital
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16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
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