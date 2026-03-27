Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS

Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.

Ausserdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 1.411,50 Euro. Die Indra-Aktie notiert in Madrid 1,83 Prozent tiefer bei 46,22 Euro.

Die RENK-Aktie verliert derweil 3,13 Prozent auf 46,42 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 2,09 Prozent tiefer bei 68,05 Euro notiert und die TKMS-Aktie 3,28 Prozent auf 75,20 Euro nachgibt.

DJG/DJN/rio/cbr

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