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Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417

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Rüstungsauftrag 27.03.2026 10:16:00

Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS

Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS

Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben.

Indra Sistemas
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Geplant ist für 2026 die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen, das ein Gebot für einen Auftrag der spanischen Armee über bis zu 3.000 Militärlastwagen abgeben soll, wie das deutsche und das spanische Unternehmen mitteilten.

Ausserdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 1.411,50 Euro. Die Indra-Aktie notiert in Madrid 1,83 Prozent tiefer bei 46,22 Euro.

Die RENK-Aktie verliert derweil 3,13 Prozent auf 46,42 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 2,09 Prozent tiefer bei 68,05 Euro notiert und die TKMS-Aktie 3,28 Prozent auf 75,20 Euro nachgibt.

DJG/DJN/rio/cbr

DOW JONES

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So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr verdient

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com