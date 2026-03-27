Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
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27.03.2026 10:16:00
Auftragschance für Rheinmetall und Indra: So entwickeln sich die Aktien von RENK, HENSOLDT und TKMS
Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Indra Group wollen sich gemeinsam um einen milliardenschweren Rüstungsauftrag der spanischen Regierung bewerben.
Ausserdem haben sie einen spanischen Auftrag zur Produktion mehrerer hundert taktischer Gefechtsfahrzeuge im Blick.
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,71 Prozent tiefer bei 1.411,50 Euro. Die Indra-Aktie notiert in Madrid 1,83 Prozent tiefer bei 46,22 Euro.
Die RENK-Aktie verliert derweil 3,13 Prozent auf 46,42 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 2,09 Prozent tiefer bei 68,05 Euro notiert und die TKMS-Aktie 3,28 Prozent auf 75,20 Euro nachgibt.
DJG/DJN/rio/cbr
DOW JONES