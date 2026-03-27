Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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Kaufempfehlungen KW 13 27.03.2026 14:56:00

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Short 13’833.47 8.97 SIWBGU
SMI-Kurs: 12’571.39 27.03.2026 14:53:04
Long 12’036.53 19.15 SRKBVU
Long 11’793.23 13.97 SWFBJU
Long 11’264.18 8.84 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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