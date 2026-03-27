|Kaufempfehlungen KW 13
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27.03.2026 14:56:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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