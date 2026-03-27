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Geändert am: 27.03.2026 07:22:05

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.

SCHWEIZ

Am Donnerstag präsentierte sich der Schweizer Aktienmarkt eine Spur tiefer.

Bereits zu Beginn rutschte der SMI moderat ab und fand zunächst auch im Verlauf keinen Halt. Am Nachmittag gelang kurzzeitig der Sprung an die Nulllinie, ehe es wieder nach unten ging. Er beendete den Handelstag mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 12'641,96 Zählern..
Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI beendeten die Sitzung mit Verlusten von 0,44 Prozent bei 17'664,49 Einheiten bzw. 0,52 Prozent bei 2'014,35 Stellen, nachdem sie schon mit einem roten Vorzeichen in den Tag gingen.

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Die Unklarheit über die weitere Situation im Nahen Osten schürte Skepsis bezüglich der Friedensbemühungen. "Es gibt immer wieder widersprüchliche Meldungen, viele Gerüchte und Spekulationen", fasste ein Händler die Stimmung zusammen.

Am Vorabend hatte die US-Regierung dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, "die Hölle" im Iran losbrechen zu lassen. Derweil fachte Israel Spekulationen an, dass die USA am Wochenende im Alleingang eine Waffenruhe verkünden könnten. Der Iran selbst dementierte offiziell weiterhin jegliche Gespräche. "Anleger sollten nicht zu früh auf eine Friedensrally hoffen. Die Risiken bleiben hoch", mahnte eine weitere Börsianerin.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt ergriffen am Donnerstag die Flucht.

So notierte der DAX zur Startglocke bereits tiefer und verharrte im Verlauf auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 22'612,97 Punkte (-1,50%).

Nach der jüngsten Stabilisierung ging es am Donnerstag wieder abwärts. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, lag mit rund 108 Dollar wieder deutlich über dieser Marke. Während des Iran-Kriegs ist er der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

"Ohne greifbare Ergebnisse schenken die Börsianer der Diplomatie keinen Glauben", kommentierte Stephan Innes von SPI Asset Management. Die Energiekosten seien nicht mehr bloss eine Gefahr, sie kämen in der Wirtschaft inzwischen immer stärker belastend an. Auch die Verbraucherstimmung leidet, wie aktuelle Prognosen der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigen.

Aktuell pendelt der Nahost-Krieg weiter zwischen Drohkulisse und Diplomatie. Die US-Regierung hat dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben.

WALL STREET

Nach den gestrigen Gewinnen dominierten wieder die Bären an der Wall Street.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 1,01 Prozent leichter bei 45'960,11 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite fiel nach einem negativen Start im weiteren Verlauf noch tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung 2,8 Prozent schwächer bei 21'408,08 Stellen.

Mangels Anzeichen für Fortschritte bei den Bemühungen, den Krieg im Iran zu beenden, hat sich am Donnerstag an der Wall Street nach dem Hoffnungsschimmer zuvor Ernüchterung breitgemacht. Marktteilnehmer sprachen von Hoffen und Bangen, je nach aktueller Nachrichtenlage im Nahen Osten. Rückschlägen folgten Tagesgewinne und dann wieder Rückschläge. Der Markt bleibe in Alarmbereitschaft.

Dazu kamen wieder deutlich höhere Ölpreise und steigende Marktzinsen als Belastungsfaktor. Während US-Präsident Trump nicht müde wird zu behaupten, der Iran bitte um einen Deal zur Beendigung des Krieges, berichteten iranische Medien, dass neben der Strasse von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockiert werden könnte. Das trieb die Ölpreise nach oben und schürte wieder Inflations- und damit auch Zinserhöhungssorgen. Die OECD hob ihre Inflationsprognose für die USA von 3,0 auf 4,2 Prozent an und erklärte, die Weltwirtschaft dürfte einen erheblichen Rückschlag erleiden, falls die Energiepreise über längere Zeit hoch blieben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich mit Aufschlägen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 53'568,03 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil 0,77 Prozent stärker bei 3'919,03 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 0,86 Prozent im Plus bei 25'070,94 Punkten.

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich am letzten Handelstag der Woche. So erholen sich die Indizes deutlich von anfänglichen Verlusten, als die schwachen US-Vorgaben belastet hatten. Auslöser für diese Entwicklung sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat die Angriffe auf den Energiesektor Irans für 10 Tage ausgesetzt, damit Friedensverhandlungen stattfinden können. Trumps bisherige Frist wäre am Freitag abgelaufen. Gleichwohl herrscht weiter Skepsis, ob es tatsächlich eine Einigung zwischen den USA und dem Iran geben wird, denn beide Seiten bleiben bislang bei ihren Maximalforderungen. Die Unsicherheit bleibt damit hoch, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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