Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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27.03.2026 13:29:00
Pernod-Aktie: Kaufgerüchte bezüglich Brown-Forman
Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.
Pernod RicardWie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme. An der Euronext Paris klettert die Pernod-Aktie zeitweise um 3,57 Prozent auf 62,08 Euro.
56.93 CHF 5.93%
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