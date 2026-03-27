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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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Agenturbericht 27.03.2026 13:29:00

Pernod-Aktie: Kaufgerüchte bezüglich Brown-Forman

Pernod-Aktie: Kaufgerüchte bezüglich Brown-Forman

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung.

Pernod Ricard
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Wie Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac bereits erste Gespräche über einen Zusammenschluss geführt. Keines der beiden Unternehmen reagierte unmittelbar auf die Bitten Bloombergs um Stellungnahme.

An der Euronext Paris klettert die Pernod-Aktie zeitweise um 3,57 Prozent auf 62,08 Euro.

DOW JONES

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Pernod Ricard-Aktie trotzdem fester: Umsatz im ersten Quartal rückläufig

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com