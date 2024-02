US-Arbeitsmarktdaten im Blick: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen beenden Freitagshandel uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der SMI 0,65 Prozent höher bei 11'287,11 Punkten und präsentiert sich auch anschliessend in Grün.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI können zeitweise zulegen.

Allerdings hat der Markt nach einem festen Start im Verlauf etwas an Schwung verloren. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag hätten die Anleger einen Gang nach unten geschaltet, sagte ein Händler. Die Daten sind wichtig für die US-Notenbank Fed in Bezug auf die weitere Geldpolitik. "Starke Daten können die Zinssenkungserwartungen weiter dämpfen und damit die Aktienkurse tendenziell belasten oder umgekehrt", so der Händler.

Das Fed hatte am Mittwochabend die Märkte durchgeschüttelt, als es den Erwartungen einer Zinssenkung im März eine Absage erteilte. Es sei noch zu früh, hatte der Fed-Chef Jerome Powell erklärt. Die heutige Kurszerholung erklären sich Händler vor allem damit, dass der Zinsgipfel erreicht sei und die Zinsen also nur noch sinken könnten. "Das ist nur noch eine Frage der Zeit und darüber dürften die Jobdaten Hinweise liefern", meinte ein Händler. Zudem sprächen gute Unternehmensergebnisse für weiter steigende Aktienkurse. So hatten die Technologieriesen Amazon und Meta gute Zahlen gezeigt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag beherzt zu.

So startete der DAX 0,70 Prozent stärker bei 16'977,75 Punkten und legt auch im weiteren Handelsverlauf zu.

Dank positiver Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen aus dem US-Technologiesektor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag zugelegt. Nun warten die Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie dürften mit darüber entscheiden, wann es mit den erhofften Leitzinssenkungen in den USA losgeht und wohin die Marktzinsen tendieren.

Am Vorabend hatten die Tech-Konzerne Amazon und Meta mit starken Zahlen nach US-Börsenschluss für gute Laune unter den Anlegern gesorgt.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen am Donnerstag auf Erholung.

Der Dow Jones Index schloss 0,97 Prozent höher bei 38'520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,30 Prozent bei 15'361,64 Zählern in den Feierabend.

Am Mittwoch hatten zum einen enttäuschende Geschäftszahlen von grossen Technologieunternehmen wie Alphabet oder AMD für Verkaufslaune gesorgt, am Abend dann die US-Notenbank. Sie hatte den Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung möglicherweise schon im März einen Dämpfer versetzt.

Dessen ungeachtet waren die US-Marktzinsen aber deutlich gesunken, vornehmlich deshalb, weil der ADP-Arbeitsmarktbericht die Erwartung verfehlt hatte und auch neue US-Konjunkturdaten enttäuschten. Unter anderem hiess es von der Fed: "Der Rat geht nicht davon aus, dass eine Zinssenkung angemessen ist, bis er mehr Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt". Dazu stellte die Fed klar, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,41 Prozent bei 36'158,02 Punkten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsschluss 1,46 Prozent abgab auf 2'730,15 Zähler, verlor der Hang Seng in Hongkong letztlich 0,21 Prozent auf 15'533,56 Stellen.

Die starken Vorgaben der US-Börsen haben sich an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag nur teilweise ausgewirkt. Grund für den wieder aufkommenden Optimismus lieferten erneut die Technologie-Aktien. Die Quartalszahlen von Apple, Meta und Amazon waren positiv aufgenommen worden.

China hinkte den übrigen Börsen dagegen hinterher und knüpfte damit an die Schwäche der Vormonate an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires