BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).

Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im nachbörslichen Handel zeitweise um 24,40 Prozent auf 5,36 US-Dollar ab.



Redaktion fianzen.ch