|Erwartungen verfehlt
|
11.08.2025 22:22:00
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
BigBear.ai hat seine Bücher geöffnet und Einblick in seine seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal gewährt.
BigBear.aiIm zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.
5.90 CHF 3.45%
Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).
Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im nachbörslichen Handel zeitweise um 24,40 Prozent auf 5,36 US-Dollar ab.
Redaktion fianzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com
