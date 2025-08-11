Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’349 -1.5%  Bitcoin 96’515 0.2%  Dollar 0.8120 0.5%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
CoreWeave-Aktie unter Druck? Das spricht für eine Schwächephase im August
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien uneins
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen verfehlt 11.08.2025 22:22:00

BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang

BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang

BigBear.ai hat seine Bücher geöffnet und Einblick in seine seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal gewährt.

BigBear.ai
5.90 CHF 3.45%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat BigBear.ai seinen Verlust ausgeweitet. Das Minus je Aktie lag bei 0,71 US-Dollar nach -0,06 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,063 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es schlechter: Der Umsatz fiel von 39,8 Millionen US-Dollar auf 32,5 Millionen US-Dollar: Das war weniger als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (40,6 Millionen US-Dollar).

Die Aktie von BigBear.ai sackt an der NYSE im nachbörslichen Handel zeitweise um 24,40 Prozent auf 5,36 US-Dollar ab.

Redaktion fianzen.ch

Weitere Links:

BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
BigBear.ai-Aktie wenig bewegt: BigBear.ai mit weniger Verlust, aber unter den Umsatzzielen
BigBear.ai-Aktie sackt nach enttäuschenden Quartals- und Jahreszahlen deutlich ab

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten