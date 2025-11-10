Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prognosen der Analysten 10.11.2025 14:01:00

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende BigBear.ai-Bilanz.

BigBear.ai
4.78 CHF 10.35%
Kaufen Verkaufen

BigBear.ai wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Verlust von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,37 Prozent auf 31,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,103 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,5 Millionen USD, gegenüber 158,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

KI-Boom sorgt für Kursrally der BigBear.ai-Aktie - Analysten bleiben skeptisch
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

