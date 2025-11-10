Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,073 USD. Das entspräche einem Verlust von 46,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,37 Prozent auf 31,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,103 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 133,5 Millionen USD, gegenüber 158,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch