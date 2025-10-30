Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 15:43:44

BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst James Hooper, der das BASF-Papier näher betrachtet hat.

BASF
40.09 CHF -2.02%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:26 Uhr 1.3 Prozent auf 43.15 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 22.83 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 634’019 Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 7.1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


