Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’206 -0.6%  Bitcoin 73’858 6.3%  Dollar 0.8030 -0.2%  Öl 62.3 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Dottikon-Aktie: Firmenchef setzt auf Stabilität statt "ewiges Wachstum"
MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz
CrowdStrike kann Erwartungen schlagen - Aktie mit Gewinnen
Klage um möglichen Astrazeneca-Impfschaden - Gericht verschiebt Entscheidung
Berichte über Milliarden-Übernahme von Celestial AI - Marvell Technology-Aktie legt zu
Suche...
Plus500 Depot

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 23:17:17

AWS Unveils Trainium3 UltraServer, Teases More Powerful Trainium4 With Nvidia Support

Amazon
188.82 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - At AWS re:Invent 2025, Amazon Web Services unveiled its newest AI training chip, the Trainium3, along with a powerful new machine called the Trainium3 UltraServer.

This system is built on AWS's advanced 3-nanometer Trainium3 chip and their own networking tech, which reportedly offers over four times the performance and memory of the last generation.

Each UltraServer can hold 144 chips, and AWS claims that you can connect thousands of these servers, allowing for up to a million Trainium3 chips to work together—ten times the previous capacity.

They also pointed out a significant energy efficiency improvement of around 40%, which is crucial as the demand for power in global data centers keeps rising.

Some customers, like Anthropic, Karakuri, SplashMusic, and Decart, are already using the Trainium3 to lower their inference costs. Additionally, AWS teased its next chip, the Trainium4, which is currently in the works.

This new chip will utilize Nvidia's NVLink Fusion interconnect, allowing Trainium4 systems to work alongside Nvidia GPUs while preserving Amazon's cost-effective server design.

This could make AWS a more appealing choice for developers looking to create AI models that fit into Nvidia's CUDA ecosystem.

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
02.12.25 SMI bleibt auf Kurs
02.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter aufwärts
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’890.25 02.12.2025 17:30:27
Long 10’692.13 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Amazon 188.82 0.71% Amazon

Amazon am 02.12.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Kryptomarkt erholt sich nach Einbruch: Bitcoin erobert 92'000-Dollar-Marke zurück
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:26 Kreml: Witkoff bespricht Moskauer Ergebnisse mit Trump
23:19 ROUNDUP: BVB scheitert nach Blutleer-Auftritt im DFB-Pokal
23:04 BVB scheitert nach Blutleer-Auftritt im DFB-Pokal
22:28 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt
22:27 ROUNDUP/Hegseth zu umstrittenem Angriff: Keine Überlebenden gesehen
22:18 Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt
22:14 Game 'Tiny Bookshop' setzt sich beim Entwicklerpreis durch
22:13 AstraZeneca-Aktie: Klage um möglichen Impfschaden - OLG verschiebt Entscheidung
21:51 ROUNDUP/Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt
21:43 Trump will internationalen Flughafen von Washington umbauen