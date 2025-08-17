|Kurse + Charts + Realtime
17.08.2025 07:01:06
Ausblick: Zhejiang China Commodities City Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang China Commodities City Group lädt am 18.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,171 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,23 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 29,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,03 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 CNY im Vergleich zu 0,560 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 20,12 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
