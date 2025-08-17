Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zhejiang China Commodities City Group Aktie

17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Zhejiang China Commodities City Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang China Commodities City Group
19.58 CNY 4.26%
Zhejiang China Commodities City Group lädt am 18.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,171 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,23 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 29,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,03 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 CNY im Vergleich zu 0,560 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 20,12 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch