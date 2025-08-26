Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’378 0.3%  Bitcoin 88’699 -0.2%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 68.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie: Roche legt Grundstein für neue Produktionsstätte in North Carolina
Hamburger Windparkbetreiber storniert Ming-Yang-Auftrag nach sicherheitspolitischen Bedenken
QR-Code-Scanner-Apps oft unseriös: Keine extra App notwendig
Geheimnis enthüllt: Elon Musk erläutert die Hintergründe des Tesla-Logos
HSBC-Aktie: HSBC Private Bank Suisse trennt sich wohl von reichen Kunden im Nahen Osten
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 07:01:06

Ausblick: Williams-Sonoma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Williams-Sonoma
159.07 CHF -2.08%
Kaufen Verkaufen

Williams-Sonoma wird sich am 27.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äussern.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Williams-Sonoma nach den Prognosen von 17 Analysten 1,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,76 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?