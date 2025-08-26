Ausblick: Williams-Sonoma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Williams-Sonoma wird sich am 27.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äussern.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Williams-Sonoma nach den Prognosen von 17 Analysten 1,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,60 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,76 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

