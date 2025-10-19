Ausblick: Washington Trust Bancor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Washington Trust Bancor wird am 20.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,464 USD. Dies würde einer Verringerung von 27,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Washington Trust Bancor 0,640 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Washington Trust Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 56,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,64 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie, gegenüber -1,630 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 219,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 309,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch