Ausblick: Uranium Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Uranium Energy lädt am 24.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,035 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,173 USD im Vergleich zu -0,070 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 66,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch