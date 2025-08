Ausblick: The Federal Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Federal Bank wird am 02.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,93 INR. Das entspräche einer Verringerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,21 INR erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,51 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 56,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,64 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,26 INR im Vergleich zu 16,98 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 147,00 Milliarden INR, gegenüber 320,30 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch