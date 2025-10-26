TECMO KOEI HOLDINGS Aktie 4843722 / JP3283460008
26.10.2025 07:01:06
Ausblick: TECMO KOEI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TECMO KOEI wird am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 21,56 JPY je Aktie gegenüber 7,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TECMO KOEI in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 15,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 17,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 100,66 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 119,14 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 89,56 Milliarden JPY, gegenüber 83,15 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
