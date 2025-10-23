Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2025 07:01:06
Ausblick: Swedbank AB legt Quartalsergebnis vor
Swedbank AB lässt sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Swedbank AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,64 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,33 SEK je Aktie vermeldet.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 59,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,97 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Swedbank AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,60 Milliarden SEK aus.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,79 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,99 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,43 Milliarden SEK, gegenüber 159,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Swedbank AB
|
07:01
|Ausblick: Swedbank AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Swedbank AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Swedbank AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Swedbank AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Swedbank AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Swedbank AB
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich kaum verändert -- DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt bis Handelsende -- Asien Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte seitwärts, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckte. Auch die Wall Street zeigte sich mit Abgaben. Die Börsen in Fernost notierten am Mittwoch im Minus.