Ausblick: Swedbank AB legt Quartalsergebnis vor

Swedbank AB lässt sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Swedbank AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,64 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,33 SEK je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 59,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,97 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Swedbank AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,60 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,79 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,99 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,43 Milliarden SEK, gegenüber 159,55 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch