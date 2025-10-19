Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.10.2025 07:01:06

Ausblick: Steel Dynamics legt Quartalsergebnis vor

Steel Dynamics
120.56 CHF 13.41%
Steel Dynamics wird am 20.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,64 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Steel Dynamics 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,76 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Steel Dynamics einen Umsatz von 4,34 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,64 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

