Top News
Deutsche Börse-Aktie profitiertvon Allfunds-Offerte und längeren Handelszeiten
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie gefragt: Wichtiger Durchbruch für den Tesla-Herausforderer in Brasilien
Deutschlands Inflation im November höher
Nach Übernahmeplänen 28.11.2025 14:54:00

Deutsche Börse-Aktie profitiertvon Allfunds-Offerte und längeren Handelszeiten

Deutsche Börse-Aktie profitiertvon Allfunds-Offerte und längeren Handelszeiten

Im Nachgang einer unverbindlichen Offerte für die Allfunds Group legen die Aktien der Deutschen Börse am Freitag zu.

Bilfinger
19.40 EUR 2.11%
Mit einem Anstieg via XETRA um zuletzt 2,66 Prozent auf 231,50 Euro lagen die Titel des Börsenbetreibers Deutsche Börse in der DAX-Rangliste vor dem Indexzweiten Infineon.

Der Börsenbetreiber hat mitgeteilt, für rund 5,3 Milliarden Euro die Fonds-Platform Allfunds kaufen zu wollen, in einer Bar- und Aktienkomponente. Bei Analysten stösst das auf ein positives Echo. Die Transaktion würde die Fondsservice-Sparte der Deutschen Börse, die 10 Prozent des Umsatzes ausmache, verdoppeln und das Ertragswachstumsprofil stärken, so RBC. Allfunds zeigen sich in Amsterdam behauptet, der Kurs war am Vortag schon steil nach oben geschossen.

Deutsche Börse verlängert XETRA-Handelszeiten für Privatanleger>

Die An Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schliessen um 22.00 Uhr. (AWP und Dow Jones Newswires

Deutsche Börse-Aktie zieht an: Interesse an Fondsvertriebsspezialist Allfunds

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.01 NTUBSU
Short 13’608.56 13.95 BE6SJU
Short 14’124.84 8.91 BOKS7U
SMI-Kurs: 12'827.19 28.11.2025 14:50:33
Long 12’274.04 19.15 S8IBHU
Long 12’010.46 13.80 SSBBTU
Long 11’502.50 8.94 S4TBHU
