Deutsche Börse-Aktie profitiertvon Allfunds-Offerte und längeren Handelszeiten

Mit einem Anstieg via XETRA um zuletzt 2,66 Prozent auf 231,50 Euro lagen die Titel des Börsenbetreibers Deutsche Börse in der DAX -Rangliste vor dem Indexzweiten Infineon

Der Börsenbetreiber hat mitgeteilt, für rund 5,3 Milliarden Euro die Fonds -Platform Allfunds kaufen zu wollen, in einer Bar- und Aktienkomponente. Bei Analysten stösst das auf ein positives Echo. Die Transaktion würde die Fondsservice-Sparte der Deutschen Börse, die 10 Prozent des Umsatzes ausmache, verdoppeln und das Ertragswachstumsprofil stärken, so RBC. Allfunds zeigen sich in Amsterdam behauptet, der Kurs war am Vortag schon steil nach oben geschossen.

Deutsche Börse verlängert XETRA-Handelszeiten für Privatanleger>

Die An Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schliessen um 22.00 Uhr. (AWP und Dow Jones Newswires