Kennzahlen im Fokus 04.11.2025 12:11:00

Ausblick: Spotify legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mit Spannung erwarten Anleger die Spotify-Bilanz.

Spotify
536.36 CHF 2.68%
Spotify präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 25 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,23 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,38 Milliarden USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 38 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,37 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,25 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

