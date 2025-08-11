|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Analystenschätzungen
|
11.08.2025 14:52:00
Ausblick: Siemens-Tochter Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fluence Energy lässt sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluence Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Fluence Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 741,6 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,44 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,239 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 2,70 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Fluence Energy
|
08.05.25
|Fluence Energy-Aktie dringt dennoch weit ins Plus vor: Siemens-Tochter Fluence mit schwachen Zahlen und düsterem Ausblick (finanzen.ch)
|
07.05.25
|Ausblick: Fluence Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Fluence Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.25
|Fluence Energy-Aktie -46%: Siemens-Tochter Fluence Energy erleidet Verlust (finanzen.ch)
Analysen zu Fluence Energy
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- US-Börsen fester erwartet -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen werden unterdessen leicht im Plus erwartet. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}