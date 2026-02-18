Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Mining-Riese mit Bilanz
|
18.02.2026 07:19:06
Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Newmont wird am Donnerstag seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorstellen. Wird die Rohstoff-Rally sich auf die Bilanz auswirken?
Newmont präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Newmont im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,07 Milliarden USD, gegenüber 18,56 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
12.02.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Newmont Corporation
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNikkei zur Wochenmitte fester - Chinas Börsen ruhen
Der japanische Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.