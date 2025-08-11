Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’918 0.4%  SPI 16’633 0.4%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’085 -0.3%  Euro 0.9417 0.1%  EStoxx50 5’338 -0.2%  Gold 3’365 -1.0%  Bitcoin 98’273 2.0%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DroneShield-Aktie im Blick: Innovatives KI-Drohnenabwehrsystem für den zivilen Einsatz vorgestellt
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
BLKB-Aktie in Rot: Radicant-CEO Anton Stadelmann kündigt Rücktritt an
UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsausblick 11.08.2025 10:18:00

Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Demnächst wird Hannover Rück die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Hannover Rück
248.00 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Hannover Rück stellt am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,65 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien uneins: Allianz-Bündnis schließt Viridium-Übernahme ab - Hannover Rück steigt aus
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie
Die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie im Juli 2025

Bildquelle: Hannover Rück