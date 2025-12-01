Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 01.12.2025 15:01:00

Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Am Dienstag wird es für CrowdStrike-Anleger spannend.

CrowdStrike
404.86 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

CrowdStrike wird am 02.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,939 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike -0,070 USD je Aktie verloren.

41 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD im Vergleich zu -0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 47 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com