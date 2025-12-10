Ausblick: Costco Wholesale zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Costco Wholesale wird am 11.12.2025 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 27 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Costco Wholesale 4,04 USD je Aktie vermeldete.

Costco Wholesale soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 297,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 275,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch