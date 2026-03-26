Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.01 Prozent tiefer bei 45’960.11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17.873 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.248 Prozent auf 46’314.24 Punkte an der Kurstafel, nach 46’429.49 Punkten am Vortag.

Bei 46’547.59 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 45’910.75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der Dow Jones bei 49’499.20 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 48’710.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’454.79 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.01 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Bei 45’369.39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.02 Prozent auf 185.64 USD), Chevron (+ 1.29 Prozent auf 207.79 USD), Verizon (+ 0.73 Prozent auf 50.74 USD), Cisco (+ 0.40 Prozent auf 82.16 USD) und Visa (+ 0.20 Prozent auf 305.53 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-4.16 Prozent auf 171.24 USD), 3M (-2.74 Prozent auf 143.99 USD), Boeing (-2.63 Prozent auf 194.36 USD), Goldman Sachs (-2.28 Prozent auf 822.64 USD) und Caterpillar (-2.20 Prozent auf 703.19 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 52’937’481 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.759 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch