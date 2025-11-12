Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Bilanz 12.11.2025 22:49:00

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von CANCOM SE.

CANCOM
22.13 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

CANCOM SE wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass CANCOM SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 420,9 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,913 EUR, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM von vor 5 Jahren bedeutet
Erste Schätzungen: CANCOM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bildquelle: Cancom SE

Analysen zu CANCOM SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.10.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 51.30 7.73% CANCOM SE

