CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|
12.11.2025 22:49:00
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von CANCOM SE.
CANCOM SE wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass CANCOM SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 420,9 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,913 EUR, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu CANCOM SE
|
22:49
|Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|29.10.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
