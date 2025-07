Ausblick: Arm veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arm präsentiert in der am 30.07.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 29 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,349 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 28 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,33 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch