NYSE-Handel im Blick 13.08.2025 22:34:08

Aufschläge in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent fester bei 6’466.58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49.500 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.337 Prozent auf 6’467.50 Punkte an der Kurstafel, nach 6’445.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’445.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’480.28 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.20 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 6’259.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5’886.55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’434.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.19 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6’480.28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 9.11 Prozent auf 4.31 USD), VF (+ 7.13 Prozent auf 13.08 USD), Stanley Black Decker (+ 6.37 Prozent auf 75.98 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6.13 Prozent auf 13.85 USD) und Fortune Brands Home Security (+ 5.80 Prozent auf 60.59 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Kroger (-4.38 Prozent auf 70.33 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-3.85 Prozent auf 268.86 USD), DoorDash (-3.83 Prozent auf 254.20 USD), Oracle (-3.81 Prozent auf 244.18 USD) und Charles Schwab (-3.14 Prozent auf 95.59 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 36’424’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.822 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

