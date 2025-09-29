Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|
29.09.2025 22:33:44
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen
Der NASDAQ Composite verzeichnete letztendlich Kursanstiege.
Am Montag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.48 Prozent auf 22’591.15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.539 Prozent stärker bei 22’605.30 Punkten in den Montagshandel, nach 22’484.07 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’536.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22’704.90 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 29.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’455.55 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 20’273.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, den Stand von 18’119.59 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 17.17 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 22’801.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell NetGear (+ 7.76 Prozent auf 31.52 USD), Innodata (+ 7.69 Prozent auf 75.94 USD), Donegal Group B (+ 5.83 Prozent auf 17.25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.62 Prozent auf 326.42 USD) und Cerus (+ 5.56 Prozent auf 1.52 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-10.81 Prozent auf 2.27 USD), World Acceptance (-7.93 Prozent auf 169.81 USD), Myriad Genetics (-6.04 Prozent auf 7.24 USD), Hooker Furniture (-6.03 Prozent auf 10.59 USD) und PetMed Express (-5.28 Prozent auf 2.51 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52’477’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.694 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Mini-Futures auf SMI
NVIDIA am 29.09.2025
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22’591.15
|0.48%
