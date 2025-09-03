Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

ATX Prime-Performance 03.09.2025 12:26:39

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Erste Group Bank
76.02 CHF -4.97%
Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.52 Prozent fester bei 2’302.37 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 2’290.50 Punkten, nach 2’290.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’304.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’290.50 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0.067 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2’233.62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’218.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1’822.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 26.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 3.93 Prozent auf 58.20 EUR), UBM Development (+ 3.88 Prozent auf 21.40 EUR), FACC (+ 2.35 Prozent auf 8.29 EUR), Raiffeisen (+ 2.24 Prozent auf 29.18 EUR) und Andritz (+ 2.12 Prozent auf 60.30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-2.22 Prozent auf 22.00 EUR), UNIQA Insurance (-1.95 Prozent auf 12.08 EUR), Rosenbauer (-1.33 Prozent auf 44.40 EUR), Semperit (-1.06 Prozent auf 13.06 EUR) und CA Immobilien (-0.35 Prozent auf 22.46 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66’353 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 31.690 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1.57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

