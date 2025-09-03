Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ATX Prime-Performance
|
03.09.2025 12:26:39
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen
Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.52 Prozent fester bei 2’302.37 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 2’290.50 Punkten, nach 2’290.50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’304.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’290.50 Zählern.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0.067 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2’233.62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’218.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1’822.94 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 26.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 3.93 Prozent auf 58.20 EUR), UBM Development (+ 3.88 Prozent auf 21.40 EUR), FACC (+ 2.35 Prozent auf 8.29 EUR), Raiffeisen (+ 2.24 Prozent auf 29.18 EUR) und Andritz (+ 2.12 Prozent auf 60.30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-2.22 Prozent auf 22.00 EUR), UNIQA Insurance (-1.95 Prozent auf 12.08 EUR), Rosenbauer (-1.33 Prozent auf 44.40 EUR), Semperit (-1.06 Prozent auf 13.06 EUR) und CA Immobilien (-0.35 Prozent auf 22.46 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66’353 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 31.690 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1.57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
27.08.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Montagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2’304.08
|0.59%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}