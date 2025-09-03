ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.52 Prozent fester bei 2’302.37 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 2’290.50 Punkten, nach 2’290.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’304.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’290.50 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0.067 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2’233.62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’218.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, notierte der ATX Prime bei 1’822.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 26.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 3.93 Prozent auf 58.20 EUR), UBM Development (+ 3.88 Prozent auf 21.40 EUR), FACC (+ 2.35 Prozent auf 8.29 EUR), Raiffeisen (+ 2.24 Prozent auf 29.18 EUR) und Andritz (+ 2.12 Prozent auf 60.30 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-2.22 Prozent auf 22.00 EUR), UNIQA Insurance (-1.95 Prozent auf 12.08 EUR), Rosenbauer (-1.33 Prozent auf 44.40 EUR), Semperit (-1.06 Prozent auf 13.06 EUR) und CA Immobilien (-0.35 Prozent auf 22.46 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66’353 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 31.690 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1.57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

