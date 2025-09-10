ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Nachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.23 Prozent leichter bei 4’644.73 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 134.152 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.003 Prozent leichter bei 4’655.43 Punkten in den Handel, nach 4’655.57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 4’676.52 Punkte, das Tagestief hingegen 4’639.45 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0.977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 4’720.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’394.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, betrug der ATX-Kurs 3’576.18 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 27.02 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’857.40 Punkte. Bei 3’481.22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 1.17 Prozent auf 112.00 EUR), Telekom Austria (+ 0.53 Prozent auf 9.56 EUR), voestalpine (+ 0.49 Prozent auf 28.50 EUR), Raiffeisen (+ 0.34 Prozent auf 29.12 EUR) und Österreichische Post (-0.17 Prozent auf 29.30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-2.29 Prozent auf 18.80 EUR), DO (-2.24 Prozent auf 218.50 EUR), Lenzing (-2.19 Prozent auf 26.85 EUR), CA Immobilien (-1.32 Prozent auf 22.40 EUR) und Andritz (-0.97 Prozent auf 61.10 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 64’707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32.253 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

