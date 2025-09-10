Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Treasury-News pushen: CaliberCos-Aktie und Chainlink setzen Rally fort
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Meta-Aktie leichter: EU-Gericht kritisiert Aufsichtsgebühr für Meta und Tiktok
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Index im Fokus 10.09.2025 15:58:36

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime zeigt sich aktuell schwächer.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.21 Prozent leichter bei 2’317.20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent leichter bei 2’322.11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’322.18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’333.11 Punkte, das Tagestief hingegen 2’314.86 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0.970 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’358.81 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 10.06.2025, bei 2’207.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’785.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 26.91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 1.51 Prozent auf 20.20 EUR), BAWAG (+ 1.17 Prozent auf 112.00 EUR), STRABAG SE (+ 1.03 Prozent auf 78.20 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.95 Prozent auf 4.23 EUR) und Semperit (+ 0.78 Prozent auf 12.90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-2.94 Prozent auf 46.20 EUR), AT S (AT&S) (-2.29 Prozent auf 18.80 EUR), DO (-2.24 Prozent auf 218.50 EUR), Lenzing (-2.19 Prozent auf 26.85 EUR) und Palfinger (-1.79 Prozent auf 35.75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32.253 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1.53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

