Mittwochshandel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.21 Prozent leichter bei 2’317.20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent leichter bei 2’322.11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’322.18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’333.11 Punkte, das Tagestief hingegen 2’314.86 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0.970 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’358.81 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 10.06.2025, bei 2’207.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’785.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 26.91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 1.51 Prozent auf 20.20 EUR), BAWAG (+ 1.17 Prozent auf 112.00 EUR), STRABAG SE (+ 1.03 Prozent auf 78.20 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.95 Prozent auf 4.23 EUR) und Semperit (+ 0.78 Prozent auf 12.90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-2.94 Prozent auf 46.20 EUR), AT S (AT&S) (-2.29 Prozent auf 18.80 EUR), DO (-2.24 Prozent auf 218.50 EUR), Lenzing (-2.19 Prozent auf 26.85 EUR) und Palfinger (-1.79 Prozent auf 35.75 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32.253 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1.53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch