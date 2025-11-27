Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 0.1%  SPI 17’640 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’768 0.2%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5’653 0.0%  Gold 4’158 -0.1%  Bitcoin 73’440 0.9%  Dollar 0.8050 0.0%  Öl 63.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Sika41879292Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Krypto-Rücksetzer genutzt: Darum stockt Cathie Woods ARK Invest jetzt kräftig auf
Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Schweizer Investoren 2026: Darauf setzen Anleger jetzt
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
Suche...

ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 00:00:05

ASMALLWORLD AG lädt Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein

ASMALLWORLD
0.74 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung
ASMALLWORLD AG lädt Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein

28.11.2025 / 00:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ASMALLWORLD AG lädt Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein

27.11.2025

Die ASMALLWORLD AG gibt heute die Einladung zu einer virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung am 19. Dezember 2025 bekannt. Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären eine umfassende Flexibilisierung der Kapitalstruktur, um strategische Wachstumsoptionen und Finanzierungsmöglichkeiten bestmöglich nutzen zu können.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 19. Dezember 2025 um 09:30 Uhr statt und wird gemäss Art. 11 der Statuten rein virtuell über die Plattform www.gvote.ch abgehalten.

Der Verwaltungsrat stellt folgende Anträge an die ausserordentliche Generalversammlung:

1. Erweiterung des Kapitalbands Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung von Art. 3a der Statuten. Das Kapitalband soll auf das gesetzlich zulässige Maximum erweitert werden.

  • Neue Untergrenze: CHF 7'230'729.00
  • Neue Obergrenze: CHF 21'692'185.00
  • Ermächtigung: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Aktienkapital bis zum 30. November 2030 innerhalb dieser Bandbreite beliebig zu erhöhen oder herabzusetzen. Dies entspricht einer maximalen Ausgabe von bis zu 7'230'728 neuen Namenaktien bzw. einer Vernichtung von ebenso vielen Aktien.

2. Erhöhung des bedingten Kapitals für Beteiligungsprogramme Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss Art. 3b der Statuten.

  • Erhöhung: Um CHF 2’820’485.00 auf neu CHF 4’820’485.00.
  • Zudem wird die Formvorschrift für die Ausübung von Optionen modernisiert (schriftlich oder per E-Mail).

3. Erhöhung des bedingten Kapitals zu Finanzierungszwecken Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss Art. 3c der Statuten.

  • Erhöhung: Um CHF 1‘410’242.00 auf neu CHF 2‘410’242.00.
  • Dieses Kapital dient der Bedienung von Wandelanleihen, Optionen oder ähnlichen Finanzinstrumenten.

Organisatorisches Die Einladungen inklusive der persönlichen Zugangsdaten für die elektronische Abstimmungsplattform werden den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären bis zum 1. Dezember 2025 per Post zugestellt. Die elektronische Stimmabgabe ist ab dem 29. November 2025 möglich.

Die vollständige Einladung mit den detaillierten Wortlauten der Statutenänderungen ist auf der Website der Gesellschaft unter www.asmallworldag.com/de/financial-reports verfügbar.

Die Einladung wird fristgerecht am 28. November 2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert und ist zudem auf der Website der Gesellschaft verfügbar: www.asmallworldag.com/financial-reports

Diese Pressemitteilung finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe

Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht.

Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine vertrauenswürdige Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen.

ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz.

Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, kuratierte Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens.

Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die den „ASMALLWORLD VIP-Rate” mit exklusiven Vorteilen ohne zusätzliche Kosten anbietet.

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisekurationsdienste anbietet.

ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm.

ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Gastgewerbe und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt.

First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet.   

The World’s Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet.

Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldbespoke.com

www.asmallworlddiscovery.com

www.asmallworldhospitality.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.jetbeds.com

 

Kontakt

ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
CH-8001 Zurich
info@asmallworldag.com

 

Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

ISIN CH0404880129

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
8001 Zürich
Schweiz
ISIN: CH0404880129
Valorennummer: A2JE3W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2237118

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237118  28.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu ASMALLWORLD AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASMALLWORLD AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
27.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Guru-Investoren – Helden der Wall Street/UniCredit – Ehrgeizige Pläne
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’364.82 19.43 NTUBSU
Short 13’640.96 13.79 SRNBXU
Short 14’126.22 9.00 BFES1U
SMI-Kurs: 12’831.85 27.11.2025 17:30:00
Long 12’304.91 19.43 S5YBIU
Long 12’043.36 13.94 SZ8B6U
Long 11’519.94 8.94 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:

Top-Rankings

3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:02 Kreise/Chancen für BSW-Erfolg im Wahlprüfungsausschuss schwinden
21:55 Medien: Mutmaßlicher Schütze von Washington war unauffällig
21:43 Costa: USA werden nicht für EU und Nato sprechen
20:57 Koalitionsausschuss beginnt Beratungen
20:46 Migration: Merz verbittet sich 'Ermahnungen' der USA
20:46 Selenskyj deutet Spitzentreffen an
20:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro
19:36 ROUNDUP/Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
19:15 ROUNDUP: Deutsche Börse bietet Milliarden für Fondsplattform Allfunds
20:08 Delivery Hero-Aktie gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung