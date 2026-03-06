ArriVent Biopharma Aktie 132090035 / US04272N1028
06.03.2026 02:59:48
ArriVent Biopharma, Inc. Full Year Loss Increases
(RTTNews) - ArriVent Biopharma, Inc. (AVBP) reported Loss for its full year of -$166.31 million
The company's bottom line totaled -$166.31 million, or -$4.32 per share. This compares with -$80.49 million, or -$2.56 per share, last year.
ArriVent Biopharma, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$166.31 Mln. vs. -$80.49 Mln. last year. -EPS: -$4.32 vs. -$2.56 last year.
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit klar negativen Vorzeichen. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen in den Feierabend.