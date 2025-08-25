Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’225 -0.3%  SPI 17’008 -0.2%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’242 -0.5%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 5’465 -0.4%  Gold 3’369 -0.1%  Bitcoin 89’738 -1.4%  Dollar 0.8022 0.1%  Öl 67.7 -0.1% 
Marktbericht 25.08.2025 09:28:30

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start des Montagshandels

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start des Montagshandels

Der SLI fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Nestlé
75.26 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.18 Prozent auf 2’022.22 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.253 Prozent auf 2’020.75 Punkte an der Kurstafel, nach 2’025.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’020.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’022.96 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1’994.12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 1’986.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, erreichte der SLI einen Stand von 2’007.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 5.24 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’146.62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’721.32 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 0.92 Prozent auf 12’090.00 CHF), Lonza (+ 0.35 Prozent auf 568.60 CHF), SGS SA (+ 0.24 Prozent auf 83.62 CHF), Sandoz (+ 0.20 Prozent auf 50.32 CHF) und Straumann (+ 0.19 Prozent auf 96.20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-0.71 Prozent auf 146.00 CHF), Zurich Insurance (-0.51 Prozent auf 590.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.44 Prozent auf 53.94 CHF), Temenos (-0.42 Prozent auf 71.40 CHF) und Geberit (-0.40 Prozent auf 604.40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 115’985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221.576 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 4.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

