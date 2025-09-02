Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert zum Handelsende

Am Dienstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1.21 Prozent auf 2’290.50 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.009 Prozent auf 2’318.22 Punkte an der Kurstafel, nach 2’318.44 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’321.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2’283.18 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 2’233.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2’224.71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.09.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1’862.86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 25.44 Prozent nach oben. Bei 2’428.97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1’745.07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 1.38 Prozent auf 13.20 EUR), AMAG (+ 1.24 Prozent auf 24.40 EUR), Flughafen Wien (+ 1.15 Prozent auf 52.60 EUR), Addiko Bank (+ 0.90 Prozent auf 22.50 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0.00 Prozent auf 20.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-3.57 Prozent auf 8.10 EUR), CA Immobilien (-3.10 Prozent auf 22.54 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.09 Prozent auf 26.70 EUR), PORR (-2.90 Prozent auf 28.45 EUR) und Andritz (-2.64 Prozent auf 59.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 392’694 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 31.555 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

