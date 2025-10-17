Frequentis Aktie 47572650 / ATFREQUENT09
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
17.10.2025 15:58:23
Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime aktuell
Der ATX Prime bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.
Am Freitag fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1.70 Prozent auf 2’293.68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.033 Prozent auf 2’332.45 Punkte an der Kurstafel, nach 2’333.23 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2’332.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’269.88 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2’284.85 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 17.07.2025, bei 2’254.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wurde der ATX Prime auf 1’804.27 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 25.62 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’428.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 0.90 Prozent auf 22.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.85 Prozent auf 29.55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.62 Prozent auf 80.90 EUR), Palfinger (+ 0.46 Prozent auf 32.55 EUR) und Telekom Austria (+ 0.44 Prozent auf 9.17 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-6.74 Prozent auf 72.00 EUR), Vienna Insurance (-5.30 Prozent auf 44.70 EUR), BAWAG (-5.09 Prozent auf 106.20 EUR), UNIQA Insurance (-4.05 Prozent auf 12.32 EUR) und PORR (-3.04 Prozent auf 28.70 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 198’841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 33.030 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Vienna Insurance
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2’293.62
|-1.70%
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: Dow wenig verändert -- SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt weisen am Freitag tiefrote Vorzeichen aus. An den US-Börsen ist Durchatmen angesagt. Auch die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.