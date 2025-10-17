Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Am Freitag fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1.70 Prozent auf 2’293.68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.033 Prozent auf 2’332.45 Punkte an der Kurstafel, nach 2’333.23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2’332.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’269.88 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1.61 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2’284.85 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 17.07.2025, bei 2’254.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wurde der ATX Prime auf 1’804.27 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 25.62 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’428.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 0.90 Prozent auf 22.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.85 Prozent auf 29.55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.62 Prozent auf 80.90 EUR), Palfinger (+ 0.46 Prozent auf 32.55 EUR) und Telekom Austria (+ 0.44 Prozent auf 9.17 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-6.74 Prozent auf 72.00 EUR), Vienna Insurance (-5.30 Prozent auf 44.70 EUR), BAWAG (-5.09 Prozent auf 106.20 EUR), UNIQA Insurance (-4.05 Prozent auf 12.32 EUR) und PORR (-3.04 Prozent auf 28.70 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 198’841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 33.030 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch