Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 23’839.91 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.310 Prozent auf 23’775.01 Punkte an der Kurstafel, nach 23’849.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23’748.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’908.26 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.893 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22’855.63 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’319.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’022.68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 13.66 Prozent nach oben. Bei 23’969.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 2.62 Prozent auf 1’235.97 USD), Amazon (+ 1.96 Prozent auf 228.96 USD), CoStar Group (+ 1.78 Prozent auf 89.12 USD), Verisk Analytics A (+ 1.61 Prozent auf 268.44 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.57 Prozent auf 570.39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-7.10 Prozent auf 31.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.71 Prozent auf 367.64 USD), Lululemon Athletica (-3.72 Prozent auf 193.03 USD), Lucid (-3.63 Prozent auf 2.26 USD) und Charter A (-3.59 Prozent auf 259.35 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 12’042’420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.823 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch