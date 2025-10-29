Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9282 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’930 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.3%  Dollar 1 0.8%  Öl 64.8800 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Kontron-Aktie legt zu: Umsatzprognose reduziert - Gewinnziel bleibt
Pierer Mobility: Verwaltungsrat beantragt an aoGV Verlegung des Hauptsitzes
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...

Western Digital Aktie 985376 / US9581021055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Blick 29.10.2025 22:34:34

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels ohne Schwung

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels ohne Schwung

Der S&P 500 gönnte sich am Abend eine Verschnaufpause.

Verisk Analytic a
163.48 CHF -12.08%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich ging der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’890.59 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54.457 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.261 Prozent auf 6’908.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’890.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’851.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’920.34 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.659 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’661.21 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 6’370.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’832.92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Teradyne (+ 20.47 Prozent auf 173.94 USD), Seagate Technology (+ 19.11 Prozent auf 265.62 USD), Western Digital (+ 13.18 Prozent auf 141.38 USD), Centene (+ 12.50 Prozent auf 37.34 USD) und Caterpillar (+ 11.63 Prozent auf 585.49 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Verisk Analytics A (-10.40 Prozent auf 208.00 USD), CoStar Group (-9.87 Prozent auf 70.51 USD), Hormel Foods (-9.13 Prozent auf 21.49 USD) und Global Payments (-7.50 Prozent auf 79.21 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 69’123’058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.201 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com