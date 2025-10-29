S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels ohne Schwung

Schlussendlich ging der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’890.59 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54.457 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.261 Prozent auf 6’908.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’890.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’851.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’920.34 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.659 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’661.21 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 6’370.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’832.92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Teradyne (+ 20.47 Prozent auf 173.94 USD), Seagate Technology (+ 19.11 Prozent auf 265.62 USD), Western Digital (+ 13.18 Prozent auf 141.38 USD), Centene (+ 12.50 Prozent auf 37.34 USD) und Caterpillar (+ 11.63 Prozent auf 585.49 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Verisk Analytics A (-10.40 Prozent auf 208.00 USD), CoStar Group (-9.87 Prozent auf 70.51 USD), Hormel Foods (-9.13 Prozent auf 21.49 USD) und Global Payments (-7.50 Prozent auf 79.21 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 69’123’058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.201 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch