Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt letztendlich zurück

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 2.36 Prozent tiefer bei 5’158.20 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 41.660 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.05 Prozent tiefer bei 5’227.39 Punkten in den Handel, nach 5’282.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’101.63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’232.94 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’667.56 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 21.01.2025, bei 6’049.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Stand von 4’967.23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 12.10 Prozent ein. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Discover Financial Services (+ 3.56 Prozent auf 165.31 USD), Dollar General (+ 2.73 Prozent auf 95.61 USD), Advance Auto Parts (+ 2.42 Prozent auf 32.64 USD), Fidelity National Information Services (+ 2.40 Prozent auf 76.37 USD) und Microchip Technology (+ 2.26 Prozent auf 39.43 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Universal Health Services (-10.15 Prozent auf 157.05 USD), Blackstone (-7.80 Prozent auf 120.22 USD), Humana (-7.02 Prozent auf 245.91 USD), Lumen Technologies (-6.69 Prozent auf 3.07 USD) und UnitedHealth (-6.34 Prozent auf 425.33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 65’087’216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1’200.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

