SMI und DAX starten leichter -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück.

So eröffnete der SMI 0,2 Prozent schwächer bei 12'308 Punkten.

Damit legt der SMI nach der freundlichen Vorwoche erst einmal eine Pause ein. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als uneinheitlich eingestuft. Die Wall Street ging am Freitag zwar mit Gewinnen aus einer insgesamt starken Börsenwoche, in Asien überwiegen zum Wochenstart allerdings die Kursverluste.

Aktuelle Konjunkturdaten auch China sind am Montagmorgen gemischt ausgefallen. Vor allem aber dürfte die Herunterstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's am Freitagabend ein Thema sein. Damit haben die USA haben auch bei der letzten grossen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Die Herabstufung allein dürfte zwar nicht zu einem grossen Ausverkauf führen, die Besorgnis über das wachsende Haushaltsdefizit und die Verschuldung der USA dürfte aber dennoch weiter steigen, kommentiert ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Montag leichter.

So startete der DAX 0,26 Prozent tiefer bei 23'705,93 Punkten.

Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge halten sich die Anleger am deutschen Aktien am Montag zunächst einmal zurück.

Uneinheitliche Nachrichten kamen aus China. Einerseits steigerte die dortige Wirtschaft im April inmitten des Zollchaos die Industrieproduktion mit 6,1 Prozent klarer als gedacht. Andererseits wuchs der Einzelhandel im April mit 5,1 Prozent etwas langsamer als erwartet.

Im Ukraine-Krieg will US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag (MESZ) erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Im Vorfeld haben Deutschland, die USA und weitere Verbündete der Ukraine den Druck auf Russland erhöht.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit Gewinnen.

Der Dow Jones legte im Freitagshandel 0,78 Prozent zu und schloss bei 42'654,74 Indexpunkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite going daneben mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 19'211,10 Zählern in den Feierabend.

"Der Hauptantrieb der globalen Märkte in dieser Woche waren die sich verbessernden Handelsbeziehungen der USA, insbesondere mit China", sagt Kathleen Brooks vom Online-Broker XTB. "Allerdings lässt dies zum Ende der Woche nach... Die heutige Entwicklung könnte uns zeigen, ob ein Appetit auf eine Rückkehr zu den Rekordhochs vom Februar besteht", ergänzt die Teilnehmerin.

Die Zoll-Konflikte der USA waren unverändert ein dominantes Thema am Markt. Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, wollen die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) enen Verlust von 0,69 Prozent bei 37'491,37 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,09 Prozent auf 3'364,44 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,49 Prozent auf 23'230,95 Stellen ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires