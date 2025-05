Investments der Gates Foundation: Die grössten Positionen in Q1 2025

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, müssen ihre Beteiligungen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) offenlegen. Dies geschieht über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch für die Öffentlichkeit einsehbar ist.

Die Gates Foundation, die Anfang 2025 die Vornamen ihrer Gründer aus ihrem Namen gestrichen hat, verwaltete im ersten Quartal 2025 in ihrem Trust rund 41,81 Milliarden US-Dollar. Sie gehört damit zu den grössten privaten Stiftungen der Welt und qualifiziert sich deutlich für die Einreichung des 13F-Formulars bei der SEC. Die gemeinnützige Organisation, die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda ins Leben gerufen wurde, setzt sich für die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und den Zugang zu Bildung ein.

Melinda French Gates hat sich allerdings bereits am 7. Juni 2024 von ihrem Posten als Co-Vorsitzende der Stiftung zurückgezogen. Daraufhin folgte dann zum Jahreswechsel die Umbenennung der Stiftung.

2025 hat Bill Gates zudem bekanntgegeben, dass die vor 25 Jahren gegründete Gates-Stiftung Ende 2045 schliessen soll. Er selbst will in den kommenden 20 Jahren insgesamt 200 Milliarden US-Dollar spenden. "Diese Entscheidung stellt eine wesentliche Beschleunigung der Arbeit der Stiftung dar und legt das Jahr 2045 als neues Datum für das Ende ihrer Tätigkeit fest", heisst es in einer Mitteilung.

Im ersten Quartal 2025 hat sich im Stiftungsdepot derweil wenig getan, zahlreiche Beteiligungen blieben unverändert. Allerdings hatte der Gates Foundation Trust im abgelaufenen Jahresviertel auch ein neues Investment gemeldet: So wurden erstmals Aktien von West Pharmaceutical Services ins Portfolio aufgenommen. 444'500 Aktien des Pharmaunternehmens hält die Stiftung nun. Diese machten zum Stichtag mit einem Gesamtwert von rund 99,51 Millionen US-Dollar jedoch nur einen sehr kleinen Anteil von 0,24 Prozent am gesamten Depot aus und schafften es somit nicht unter die Top Ten.

Redaktion finanzen.ch