Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0.21 Prozent auf 42’745.77 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17.104 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.700 Prozent tiefer bei 42’356.20 Punkten, nach 42’654.74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42’842.04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’337.71 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 39’142.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44’627.59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 40’003.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 0.834 Prozent zu Buche. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 7.42 Prozent auf 313.56 USD), Merck (+ 1.06 Prozent auf 76.87 USD), Microsoft (+ 1.02 Prozent auf 458.90 USD), Visa (+ 1.02 Prozent auf 368.83 USD) und Procter Gamble (+ 0.77 Prozent auf 164.54 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-2.67 Prozent auf 138.31 USD), Nike (-1.43 Prozent auf 62.21 USD), Apple (-1.21 Prozent auf 208.70 USD), Home Depot (-0.87 Prozent auf 337.15 EUR) und Goldman Sachs (-0.85 Prozent auf 613.76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24’562’053 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.010 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch