NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Montag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 19’215.46 Punkten ab. Zuvor eröffnete der Index bei 18’937.42 Zählern und damit 1.42 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19’211.10 Punkte).

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 18’937.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’227.22 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’286.45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 19.02.2025, bei 20’056.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 16’685.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 0.339 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20’118.61 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 11.93 Prozent auf 3.94 USD), Comtech Telecommunications (+ 10.99 Prozent auf 2.02 USD), Geron (+ 9.45 Prozent auf 1.39 USD), OraSure Technologies (+ 8.23 Prozent auf 2.63 USD) und Myriad Genetics (+ 7.26 Prozent auf 4.43 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Century Casinos (-7.44 Prozent auf 1.68 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.10 Prozent auf 3.08 USD), Big 5 Sporting Goods (-5.88 Prozent auf 1.28 USD), Lifetime Brands (-4.27 Prozent auf 3.14 USD) und Lattice Semiconductor (-3.94 Prozent auf 50.46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’442’957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.010 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.96 zu Buche schlagen. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.49 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch