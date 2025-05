Gewinne in New York: S&P 500 klettert schlussendlich

Der S&P 500 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 5’963.60 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 47.992 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 1.08 Prozent schwächer bei 5’894.23 Punkten, nach 5’958.38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 5’968.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’895.69 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’282.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, wies der S&P 500 6’144.15 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’303.27 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 1.62 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Punkte.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 8.21 Prozent auf 315.89 USD), Moderna (+ 6.15 Prozent auf 26.39 USD), Dollar General (+ 4.95 Prozent auf 98.18 USD), Humana (+ 3.94 Prozent auf 247.34 USD) und Gilead Sciences (+ 3.57 Prozent auf 106.16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AES (-4.10 Prozent auf 11.71 USD), Caesars Entertainment (-3.68 Prozent auf 29.57 USD), Enphase Energy (-3.21 Prozent auf 48.78 USD), Leggett Platt (-3.14 Prozent auf 9.25 USD) und VF (-3.11 Prozent auf 14.32 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’442’957 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 3.010 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

